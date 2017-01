UMCG krijgt 250 aanmeldingen van pornoverslaafden

Het UMCG zoekt uiteindelijk veertien pornoverslaafden. Uit de aanmeldingen wordt daarom een selectie gemaakt van verslaafden die aan de eisen voldoen.

Alle personen die zich hebben aangemeld, krijgen een vragenlijst over de impact van hun kijkgedrag. Iemand is geschikt als die in zijn sociale leven of tijdens het werk problemen ondervindt door z’n pornoverslaving.

Het ziekenhuis was al maanden bezig om in stilte verslaafden te vinden. Dat bleek moeilijk te zijn. Na een oproep via internet, die massaal door de media werd opgepakt, stroomde het aantal aanmeldingen echter binnen.