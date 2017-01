Nobelprijswinnaar Feringa schenkt medaille aan Universiteitsmuseum

Ben Feringa vertelde aan de NOS dat hij twee medailles heeft: een echte, die hij van de koning kreeg, en dus ook een replica. Die laatste overhandigt hij woensdagmiddag aan de voorzitter van het college van bestuur van de universiteit.



"Die ziet er net zo uit, alleen denk ik dat er iets minder goud in zit dan in het origineel," zei hij tegen de NOS. Waar Feringa de originele prijs bewaart, wil hij niet zeggen. "Die heb ik veilig opgeborgen."



Het Universiteitsmuseum grijpt de bekroning van Feringa aan voor een tentoonstelling over wetenschappers die de Nobelprijs hadden kunnen krijgen. De expositie is vanaf donderdag te zien en duurt tot en met 29 mei. De tentoonstelling vertelt onder ander het verhaal van de 19-eeuwse geleerde Sirks, die in 1893 een microscoop ontwierp volgens principes die zijn verre opvolger Zernike in 1953 de Zweedse prijs opleverde. Of Hermanus Haga die het golfkarakter van röntgenstraling in 1899 bewees, dertien jaar voor Max von Laue dat deed en de Nobelprijs kreeg. In de expositie is ook volop aandacht voor Ben Feringa.



Voor Feringa was het winnen van de Nobelprijs "een jongensdroom die uitkomt". Hij grijpt zijn prijs aan om een lans te breken voor fundamenteel onderzoek.



Feringa won de prijs in oktober vorig jaar, maar wordt nog steeds herkend. "Ik word aangesproken op de fiets, op de ijsbaan, op straat. Mensen feliciteren me, zelfs bij de bakker als ik brood haal. Dat is erg leuk, maar daar moet ik wel even aan wennen hoor."