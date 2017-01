Aantal besmettingen van darmbacterie in UMCG loopt op naar 23

Het UMCG maakte vorige week bekend dat meerdere patiënten in het hartcentrum van het ziekenhuis besmet waren.

De VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar kan bij ernstig zieken wel leiden tot infecties. Nadeel is dat de bacterie ook nog eens ongevoelig is voor heel veel soorten antibiotica.

Nadat de besmetting was ontdekt, zijn alle patiënten in isolatie genomen. Ook zijn er maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Bij een nieuwe besmetting wordt tevens gekeken of er sprake is van besmetting bij mensen die in de buurt zijn geweest.

Stabiel

Volgens het ziekenhuis lijkt de besmetting zich te stabiliseren, omdat de bacterie niet buiten het hartcentrum is gevonden.