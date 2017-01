Groningen staat dit weekend weer bol van de evenementen

Vrijdag tot en met zondag

De Noordelijke Motorbeurs

Na 21 succesvolle jaren vindt van 20 t/m 22 januari voor de 22e keer De Noordelijke Motorbeurs plaats in MartiniPlaza. De beurs is gericht op producten en diensten op motorgebied, waarbij aandacht is voor onder andere nieuwe en gebruikte motoren, accessoires, kleding, verzekeringen, reizen, presentaties en demonstraties.​ Ook in 2017 zal de beursvloer weer gevuld worden met circa 100 standhouders.

Zaterdag (20.15 uur)

NNO speelt Philip Glass & Steve Reich

Het NNO speelt ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Philip Glass en Steve Reich verschillende van hun composities in de Oosterpoort. Zij zijn van grote invloed geweest op de muziek vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw. Philip Glass en Steve Reich introduceerden de zogenoemde 'minimal music': een prettig in het gehoor liggende compositiestijl gebaseerd op de herhaling van motiefjes. Daarmee braken zij de hoge muur tussen klassieke en popmuziek af.

Zaterdag

Running Dead: zombierun

Zaterdag 21 januari is het zover: de eerste 5 km obstacle zombie run in Noord-Nederland! Durf jij deel te nemen aan deze bloedstollende run? En denk jij dat je het in je hebt om als survivor uit de strijd te komen door uit handen te blijven van de zombies? Op het voormalige Suiker Unie-terrein is een vijf kilometer lang parcours uitgezet met verschillende obstakels. Onderweg kom je zombies tegen.

Zaterdag

Club Guy en Roni / Slagwerk Den Haag

Club Guy & Roni gaat met Slagwerk Den Haag op zoek naar geluk in de voorstelling 'Happiness'. Het resultaat is een absurde en bitterzoete komedie, met een hoofdrol voor dans en slagwerk.

Zaterdag

De Laatste Boer van Euvelgunne

De eerste drie voorstellingen van deze documentaire waren stijf uitverkocht en daarom draait het Groninger Forum zaterdag de bijzondere film over de standvastige Groningse boer Thies Dijkhuis nog twee keer. Hoe wist Boer Dijkhuis zich met zijn boerderij te wapenen tegen de oprukkende stad?

Zondag

Femmes d’Or

Op zondag 22 januari geeft strijkkwartet Femmes d'Or een nieuwjaarsconcert in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Groningen. Kom deze middag genieten van muziek van Dvořák en Mozart.