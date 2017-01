Groningers het meest getroffen door griep

In Utrecht en Noord- en Zuid-Holland zijn het acht per tienduizend inwoners, in Gelderland, Overijssel, Flevoland en Drenthe zeven, schrijft Dagblad van het Noorden op basis van cijfers van Nivel. In Brabant, Limburg en Zeeland hebben negen op de tienduizend mensen last van griep.

Huisartsen zien vooral veel jonge kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar met influenza-achtige ziekten in de praktijk verschijnen. Ook ouderen hebben last van de griepepidemie, aldus Nivel.

Afgelopen week zijn 122 mensen met het influenzavirus gediagnostiseerd, wat ervoor zorgt dat dit de zevende achtereenvolgende week is dat wordt gesproken van een griepepidemie. Hiervan is sprake als meer dan 51 zieken per 100.000 inwoners wordt gemeten.