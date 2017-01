Ontvoeringszaak No Surrender in februari voor rechter

Het betreft een pro-forma zitting, schrijft RTV Noord. Dit betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk behandeld zal worden.

In totaal staan vier personen terecht, waarvan twee voor een poging tot afpersing en twee voor zware mishandeling. In de ontvoeringszaak zijn in totaal zeven mensen opgepakt.

Het 47-jarige slachtoffer van de ontvoering belde in november 's nachts aan bij een woning in Glimmen. De man had weinig kleding aan en was mishandeld. Hij zei dat hij was ontvoerd en in de buurt in een bos was achtergelaten.