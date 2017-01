Harenaar slaat op Stadjer in bij verkeersruzie

Groningen Minder Groningers met WW-uitkering Het aantal Groningers met een WW-uitkering is afgelopen jaar behoorlijk gedaald. In december vorig jaar lag het aantal verstrekte WW-uitkeringen 5,6 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Volgens het UWV blijkt hieruit dat het beter gaat met de arbeidsmarkt.