Minder Groningers met WW-uitkering

Eind december vorig jaar ontvingen 15.246 Groningers een WW-uitkering. Een jaar eerder waren dat er nog 911 (5,6 procent) meer.

In december 2016 werden wel 453 (3,1 procent) meer uitkeringen verstrekt dan in november. Volgens het UWV heeft dat te maken met het stilvallen van seizoengevoelig werk in de bouw, landbouw en horeca. De toename in dezelfde periode was vorig jaar bovendien een stuk groter. Toen ging het om een stijging van 9 procent.

Volgens het UWV gaat het in vrijwel alle sectoren beter. Vooral uitzendkrachten en bouwvakkers kwamen minder vaak in de WW terecht. Maar ook in sectoren als zorg en detailhandel was het aantal WW-uitkeringen lager dan een jaar geleden, zegt het UWV.