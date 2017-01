Huffington Post ziet Groningen als 'juweel van een stad'

Op de website van The Huffington Post is een artikel over de stad en Eurosonic te lezen.

“Grote kans dat je nog nooit hebt gehoord van Groningen, een juweel van een stad in het Noorden van Nederland”, zo begint The Huffington Post het artikel. De stad heeft veel karakteristieken gelijkenissen met Amsterdam met grachten, koffiehuizen en meer fietsen dan mensen. Alles is op loopafstand en Groningen is gezellig.”

'City of Talent

De nieuwssite prijst ook de enorme studentenpopulatie, de diverse muziekscene en de innovatieve spirit. “Zeker in januari maakt het de naam ‘City of Talent’ waar, als de stad gastheer is van Eurosonic Noorderslag.

The Huffington Post koppelt in het artikel ook een deel van het succes van Ellie Goulding, Stromae en Bastille aan Eurosonic Noorderslag en schrijft dat Groningen tijdens het festival volledig in het teken van muziek staat. Ook is er nog een interview met een van de artiesten te lezen.