Groningen voor achtste jaar op rij uitgeroepen tot Fairtrade Gemeente

Dat Groningen door zijn inwonersgroei tot boven de 200.000 nu aan strengere criteria moet voldoen om voor de titel in aanmerking te komen, is volgens de jury van de Fairtade Gemeente-campagne geen enkel probleem voor de stad. "Groningen telt meer dan voldoende kledingwinkels, horecagelegenheden, supermarkten en Wereldwinkels / WAAR-winkels om hiervoor in aanmerking te komen", aldus het juryrapport.



​Wethouder Mattias Gijsbertsen is er trots op dat Groningen de titel Fairtrade Gemeente opnieuw heeft geprolongeerd: "Fairtrade blijkt een vaste waarde in Groningen. Dat inspireert om verder te gaan. We blijven ons netwerk en onze ervaring inzetten om nog meer mensen en partijen mee te krijgen. Samen kunnen we zorgen dat nog meer producenten en boeren in ontwikkelingslanden profijt hebben van eerlijke handel."

Jongeren

Opvallend in Groningen zijn nieuwe activiteiten georganiseerd door jongeren. Zo is in 2015 een afdeling van Young & Fair opgericht die in 2016 met het Fair Fashion Festival aandacht vroeg voor eerlijke kleding. Een initiatief dat in het komend jaar zeker een vervolg gaat krijgen.

De Fairtrade Gemeente campagne in Nederland is een initiatief van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Stichting Max Havelaar en ontwikkelingsorganisatie ICCO.