Gedeputeerde Brouns haalt hard uit naar bestuurders in Haren

Brouns doet zijn uitspraken op de website van Binnenlands Bestuur.

Haren zou zich volgens Brouns op bestuurlijk vlak laten leiden tot ‘incidentenpolitiek’. “Uit diverse onderzoeken blijkt dat de agenda van Haren wordt bepaald door incidenten en individuele personen”, aldus Brouns. “Dit lijkt op ouderwetse dorpspolitiek van de jaren zestig. Van een krachtig bestuur mag je verwachten dat het inspeelt op toekomstige ontwikkelingen."

Het gemeentebestuur van Haren weigert mee te werken aan een fusie tussen Groningen, Ten Boer en Haren. De provincie wil wel dat Haren gaat fuseren. De gemeente staat ook onder verzwaard financieel toezicht.

Zelfstandig

Volgens de gedeputeerde wil Haren de komende vier jaar de OZB verhogen met 38 procent en tegelijkertijd ook 1,5 miljoen euro per jaar bezuinigen op welzijn, sport en cultuur. Dat is nodig om zelfstandig te blijven, zo heeft het college in Haren berekend.

“Dus de burgers moeten meer betalen voor minder voorzieningen. Voor een deel zijn de bezuinigingen nog niet ingevuld. Daarom is onduidelijk of Haren straks nog over een zwembad, muziekschool, bibliotheek en cultuurhuis beschikt. Wij moesten als provincie onze verantwoordelijkheid nemen en wilden het herindelingsproces niet vertragen, anders zouden we net als Haren falen in onze bestuurskracht”, zegt Broens.

Voortbestaan voorzieningen

Bestuurders uit Groningen, Haren en Ten Boer zijn afgelopen woensdag al wel overeengekomen dat voorzieningen in het dorp behouden kunnen worden bij een fusie. Zo worden het zwembad, de bibliotheek en de dorpshuizen gered bij een fusie. Het voortbestaan is volgens Brouns wel onzeker als Haren zelfstandig wil blijven.

De gemeente Haren heeft in een reactie aan RTV Noord laten weten dat ze niet meewerken aan een fusie, zolang het kabinet dat nog niet heeft besloten.