Nog vier verdachten vast na schietpartij Groningse Foxhol

Groningen Elfde aanhouding na schietpartij in Groningse Foxhol De politie heeft een elfde verdachte aangehouden in verband met de schietpartij vrijdag in het Groningse Foxhol. Een 29-jarige man uit Stadskanaal overleefde de schietpartij niet. Hij raakte zwaargewond en bezweek later in het ziekenhuis.