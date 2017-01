Martin Garrix wint Popprijs door 'drang naar vernieuwing'

Volgens de jury onderscheidt de 20-jarige artiest zich van veel andere dj's door zijn "drang naar vernieuwing en feilloze gevoel voor melodie en hits". Ze noemt hem een dj "met imposante cijfers".

Garrix scoorde vele wereldwijde hits zoals Animals en In The Name Of Love. Dat laatste nummer is op Spotify 400 miljoen keer afgespeeld.

De dj was zelf niet bij de prijsuitreiking aanwezig. Garrix sprak het publiek toe via een videoboodschap.

De Popprijs wordt elk jaar tijdens Noorderslag uitgereikt aan de band of artiest die volgens de jury in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar ging de prijs naar New Wave.