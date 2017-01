Wat is er dit weekend te doen in Groningen?

Vrijdag en zaterdag

Eurosonic Noorderslag

Het festival zelf is al uitverkocht, maar in andere kroegjes kun je nog prima genieten van goede muziek. Sinds een aantal jaar worden er veel alternatieve evenementen georganiseerd, zoals Grunnsonic, Pleuropsonic en Platosonic. En natuurlijk is er Eurosonic Air. In een grote festivaltent op de Grote Markt kun je gratis genieten van onder andere Kraantje Pappie.

Zondag

Première van documentaire ‘De laatste boer van Euvelgunne’

In het Groninger Forum gaat zondag de documentaire ‘De laatste boer van Euvelgunne’ in premiere. Tussen de Groninger ringweg en de bedrijven op industrieterrein Euvelgunne houdt boer Thies Dijkhuis nog elf koeien op zijn kleine stukje land. De boer verzet zich al jaren tegen de oprukkende stad en dat heeft filmmaker Tom Tieman mooi in beeld gebracht.

Zaterdag en zondag

Gala-Berline in Museum Nienoord

In Nederland zijn zeer weinig gala-berlines bewaard gebleven. In samenwerking met Kasteel Twickel, Museum van Loon, Paleis het Loo en het Koninklijk Staldepartement worden in 2016 en 2017 vier berlines getoond aan het publiek. Museum Nienoord toont een van de gala-berlines uit de eigen collectie: de ‘Senaatskoets’. Ze doen dat tijdens de depotdagen, waarbij een groot aantal koetsen te zien zijn.

Vrijdag en zaterdag

Jett Rebel Museum

Tijdens Eurosonic zijn er niet alleen concerten in de Der Aa-kerk: een deel van de kerk wordt omgebouwd tot Jett Rebel Museum. Jett Rebel is voor veel mensen de meest kleurrijke figuur in de Nederlandse popmuziek. Een smaakmaker die de grenzen zoekt en vervolgens graag verlegt. Jett Rebel is een muzikale kunstenaar. Niet alleen in zijn muziek, maar ook in alles daar omheen. In het museum zijn persoonlijke eigendommen, instrumenten, foto’s en natuurlijk de bekende kledingstukken van Jett Rebel te zien.

Zaterdag

Sterren in MartiniPlaza

De eerste editie van Sterren in MartiniPlaza was een groot succes. Daarom vindt zaterdag de tweede editie plaats in het evenementencomplex. Er zijn vier podia waar het publiek kan genieten van onder andere Hans Dulfer, Inge van Kalkar, Moti, Bertus Borgers en vele anderen.

Zaterdag en zondag

Love & Marriage Beurs

Ga je binnenkort trouwen? Dan moet je dit weekend naar MartiniPlaza voor de Love & Marriage Beurs. Dit is het grootste trouwevenement van Nederland met een indrukwekkende bruidsmodeshow.