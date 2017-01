Groninger Forum heeft met 1,2 miljoen bezoekers een nieuw record

Dat is dan vooral te danken aan de populariteit van de bibliotheek, die straks in het nieuwe Groninger Forum wordt gevestigd. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Er kwamen in het Groninger Forum in 2016 in totaal 1,2 miljoen mensen. Dat is een mooi resultaat, want volgens de planning zijn er in het nieuwe gebouw dat in 2019 wordt geopend, straks 1,3 miljoen bezoekers per jaar nodig.

Bibliotheek

Het hoge bezoekersaantal is dus vooral te danken aan de populariteit van de bibliotheek. De centrale bibliotheek in de Oude Boteringestraat trok meer dan 50.000 bezoekers dan het jaar er voor. En dat is dan vooral te danken aan het feit dat de Hanzehogeschool studenten niet meer terecht kunnen in de UB, die gereserveerd is voor RUG studenten.

Overigens zijn bibliotheken ook in andere steden weer populair aan het worden. Veel studenten vinden het althans gezelliger om in een bibliotheek te studeren, dan in hun eentje thuis.

Bioscoop

Maar er is ook veel belangstelling voor de filmvertoningen bij de bioscoop van het Groninger Forum aan het Hereplein. Er kwamen in 2016 113.000 bezoekers, en dat was 13 procent meer dan het jaar er voor.