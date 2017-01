Zevende aanhouding in ontvoeringszaak No Surrender Groningen

In deze ontvoeringszaak zijn nu zeven mensen aangehouden en de politie denkt alle verdachten te hebben opgepakt.

Het 47-jarige slachtoffer van de ontvoering belde in november 's nachts aan bij een woning in Glimmen. De man had weinig kleding aan en was mishandeld. Hij zei dat hij was ontvoerd en in de buurt in een bos was achtergelaten.

De donderdag aangehouden man wordt ook verdacht van mishandeling, bedreiging en intimidatie van een ander oud-lid van de motorclub. Deze kwestie kwam aan het licht tijdens het onderzoek naar de ontvoeringszaak in Glimmen, aldus de politie.