UMCG voorziet lastige invoering van nieuw patiëntendossier

Volgens topman Jos Aartsen zal de invoering van het nieuwe systeem veel van medewerkers vragen.

"Het zal hier en daar mensen boven de pet gaan. En het ergste is, dan weet je ook nog dat je daarna niet eens blij wordt. Maar het is niet anders", zo zei Aartsen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak, waar Dagblad van het Noorden over bericht.

In 2016 heeft het UMCG tien tot vijftien miljoen euro winst gemaakt, maar omdat de kosten van het EPD in een keer wordt afgeboekt zal de winst van dit jaar lager of zelfs negatief uitpakken.

Aartsen liet tijdens zijn toespraak ook weten dat 2017 in het teken staat van grote verbouwingen. Zo worden nieuwe operatiekamers en een spoedeisende hulp aan het ziekenhuis toegevoegd.