Bezoek aan Gronings theater neemt toe

Het aantal bezoeken lag in 2015 46 procent hoger dan in 2012. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek.

Het jaar 2015 was goed voor zo’n 161.000 bezoeken aan professionele Groningse theatervoorstellingen, tegenover 110.000 in 2012. Voorstellingen op het gebied van muziek, muziektheater, cabaret en dans en beweging werden in de periode 2012-2015 over het algemeen wel minder vaak bezocht.

Het totaal aantal bezoeken aan professionele podiumkunstvoorstellingen is in 2015 1 procent toegenomen ten opzichte van 2012.

Landelijk

De stijging is waarneembaar in het gehele land: cijfers van het CBS laten zien dat het aantal bezoeken aan podiumkunstvoorstellingen in 2015 6 procent hoger lag dan in 2012.

De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan Noord-Holland. In Zuid-Holland, Flevoland, Friesland en Noord-Brabant is het aantal bezoeken aan professionele voorstellingen in 2015 afgenomen.