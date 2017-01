Politie zamelt winterjassen in voor daklozen

Een medewerker van het Flexteam Groningen heeft als eerste zijn jas gedoneerd.

In Rotterdam was vorige week commotie over het in beslag nemen van een jas van een dakloze. Daar stond een ‘V-tje’ op, een identificatiemiddel voor beveiligers dat voor burgers niet toegestaan is. Het nieuws zorgde ervoor dat burgers spontaan jassen gingen inzamelen, om de daklozen in de winter niet in de kou te laten staan.

De Groningse politie sluit zich daar deze week bij aan. Iedereen kan op werkdagen tussen 8.30 uur en 15.30 uur jassen inleveren bij het beslaghuis aan de Sontweg 8 in Groningen. Volgende week worden de jassen aangeboden aan het Leger des Heils.