Gedetineerden kunnen helpen met oplossen Groningse moordzaken

In vijf gevangenissen, waaronder die in Leeuwarden, worden zogeheten Cold Case Kalenders uitgedeeld, zo meldt de politie maandag.

De politie en justitie hopen dat de gevangenen tips hebben over de ernstige misdrijven. In totaal is er ook zo’n 800.000 euro beschikbaar om ze over te halen hun mogelijke tips over onopgeloste moordzaken te delen.

Er staan 52 zaken op de kalender, waaronder vijf zaken in Groningen. Zo zoekt de politie naar tips in de moordzaken rond Derk Kiers, die in 2011 dood in z’n woning werd gevonden.

Ook de moorden op de 85-jarige Anna Heemenga (in 1995), de 29-jarige Ineke Fleurke (1994), de 69-jarige Cor Booisma (1998) en Salah Tayebi (1990) staan op de kalender.

Speelkaarten

Het idee om de kalender te verspreiden komt oorspronkelijk uit de VS, waar gevangenen speelkaarten krijgen met onopgeloste zaken. Daar kunnen criminelen strafvermindering krijgen. Volgens de politie zijn in de VS dankzij de speelkaarten tientallen zaken alsnog opgelost.

Als de kalender een succes is, wordt deze ook uitgedeeld in andere gevangenissen.