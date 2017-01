Eeuwenoude kelder gevonden onder woning Oude Boteringestraat

De kelder zit onder een pand met daarin ateliers, zo schrijft het Dagblad van het Noorden.

Bouwhistoricus Taco Tel zegt op de site van de krant dat hij blij is met de vondst, ook al ziet hij het niet als een ‘ontdekking uit duizenden’. De kelder geeft wel inzicht in hoe destijds in Groningen werd gebouwd.

Kolenopslag

Volgens Tel is de kelder met vier gemetselde kruisgewelven in goede staat. Hij vermoedt dat de ruimte is gebruikt voor het opslaan van kolen, omdat de muren en vloer zwart zijn.

De historicus bezocht het pand al eens eerder en toen werd bekend dat het pand ouder was dan 1850. Daarom bezocht Tel het pand opnieuw en toen liet de eigenaar van het pand de kelder zien. Na onderzoek bleek dat het om een kelder ging uit de 17de eeuw.