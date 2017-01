Vier aanhoudingen na poging tot inbraak

Een alerte buurtbewoner alarmeerde de politie, nadat die verdachte personen had gezien in zijn straat in Finsterwolde, zo laat de politie zondag weten.

Volgens de getuige hadden de mannen veel belangstelling voor een aantal woningen. Toen de buurtbewoner naar buiten liep, gingen de mannen er vandoor in een auto.

Signalement en kenteken

De politie kon de mannen aanhouden op de N362 bij Midwolda, omdat de getuige het kenteken en een signalement had doorgegeven. Meerdere agenten gingen op zoek naar de auto.

Uiteindelijk zijn een 27-jarige Groninger, een 27-jarige man uit Beerta en twee mannen van 23 en 32 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Er wordt nader onderzoek gedaan en de mannen zitten vast op verdenking van poging tot inbraak. De auto is in beslag genomen.