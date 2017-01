GGD Groningen bezorgd om toename dwangmatige verzamelaars

Deze mensen worden ‘hoarders’ genoemd. Volgens de GGD is het wenselijk dat er goede specialistische zorg en behandeling komt voor deze mensen. Dat meldt zaterdag het Dagblad van het Noorden.

In het artikel in het Dagblad meldt Annette von Unruh, coördinator woonhygiëne van de GGD dat er in de stad Groningen alleen al dertig tot veertig ‘hoarders’ bekend zijn, maar het werkelijke aantal is waarschijnlijk veel hoger.

Hoarders, eenzame mensen in een volgepropt huis wonen, zijn vaak alleenstaande ouderen. Vaak kampen ze met een psychiatrische stoornis. De verzamelwoede start vaak na een traumatische ervaring, bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare. De verzamelwoede is vaak een troost.

Behandeling is lastig

Behandeling van de aandoening is lastig, aldus de GGD. Daarom is er in elk geval meer kennis en specialistische zorg nodig.