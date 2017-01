Gladheid zorgt voor ongelukken op Groningse wegen

Dat meldt de politie in Groningen via Twitter.

Op de A7 bij Scheemda raakten meerdere auto's van de weg, vermoedelijk door de gladheid. Een van de betrokkenen is licht gewond geraakt, zo meldt de politie.

Rijkswaterstaat laat via RTV Noord weten dat er nu zeventien strooiwagens zijn ingezet; deze wagens blijven in ieder geval de gehele zaterdagochtend nog strooien in de hele provincie.

Vanuit het westen trekt er ijzelregen over Groningen. Dit kan zorgen voor spekgladde wegen.

'Ga niet de weg op!'

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat mensen maar beter niet met de auto de weg op kunnen als het niet noodzakelijk is. “Ons advies blijft: Ga niet de weg op, tenzij het echt noodzakelijk is”, aldus de woordvoerder via RTV Noord.

Op de Eemshavenweg was het in elk geval rustig zaterdagmorgen, er was aanzienlijk minder verkeer dan op andere (zater-)dagen.