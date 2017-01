Wat is er dit weekend te doen in Groningen?

Extra vermaak in winterse binnenstad

Het winkelend publiek in de binnenstad van Groningen wordt dit weekend getrakteerd op straattheater en muziek. Zondag gaat een icecarver aan de slag op de Vismarkt. Hij maakt iconische ijssculpturen die symbool staan voor Groningen, zoals de Martinitoren.



Winterbiertocht



Op zaterdag 7 januari wordt in de Groningse binnenstad een Winterbiertocht georganiseerd. De tocht voert langs stad-Groningse cafés waar de deelnemers een bockbier uit de fles of van de tap geserveerd krijgen. Bij elk biertje wordt ook een typisch Gronings streekproduct geserveerd. Er doen zeven cafés mee.



http://www.bockbiertochtgroningen.nl/



Groot Winter Kerstcircus



Komend weekend is de laatste kans dat je kunt genieten van het Groot Winter Kerstcircus op het Suikerunie-terrein. Diverse internationale artiesten en vele dieren zorgen in een heerlijk verwarmde circustent voor een spektakel.



www.circus-renz-berlin.nl.



Reis!



Juist nu het vriest dat het kraakt, is het heerlijk om alvast uit te kijken naar een zomerse vakantie. Dit weekend vindt in MartiniPlaza de reisbeurs Reis! plaats. In de grootste vakantiewinkel van het Noorden vind je ideeën voor je komende droomvakantie. Jaarlijks bezoeken zo’n achtduizend reislustige noorderlingen deze beurs. Eén van de hoogtepunten is op zondagmiddag de lezing van ‘3 op Reis’-presentator Chris Zegers. Kaarten zijn verkrijgbaar via de site van Reis!.



http://www.reisevent.nl



Lezing Chris Zegers

Chris Zegers is presentator, acteur en muzikant en sinds 2001 één van de presentatoren van het populaire tv-programma '3 op Reis'. Chris maakte zijn acteerdebuut met een rol in de VARA televisieserie 'Oppassen' en speelde daarna in tal van films en televisieseries. Op zondag 8 januari geeft Chris in MartiniPlaza een lezing over zijn grootste passie: reizen.



www.martiniplaza.nl

Woezel en Pip op de planken van MartiniPlaza



Woezel & Pip komen zaterdag met hun familievoorstelling ‘Op zoek naar Sloddervos!’ naar MartiniPlaza. Het verhaal is gebaseerd op de succesvolle bioscoopfilm die een gouden status heeft. Na afloop van de voorstelling kunnen de jonge bezoekers in de foyer knuffelen met de levensgrote knuffels van Woezel & Pip.



www.martiniplaza.nl

Meer uitgaanstips zijn te vinden op www.toerisme.groningen.nl en www.uit.groningen.nl.