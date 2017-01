Raad van State: ‘Gaskraan hoeft eerst niet verder dicht’

Op dit moment mag de NAM 24 miljard kuub aardgas winnen uit het Groningenveld. Volgens de hoogste bestuursrechter is er nu geen reden om de gaswinning met spoed verder terug te brengen. Dat is nog wel in afwachting van een definitieve uitspraak.

De bewoners die de spoedprocedure hadden aangespannen vinden dat de bevingen zorgen voor veel onveilige situaties. Ook is de financiële schade te groot. De gaskraan moest daarom meteen worden teruggedraaid naar een maximum van 12 miljard kuub, maar daar ging de rechter niet in mee.

De Raad van State buigt zich nog wel over de zienswijzen die tegen het gasbesluit van minister Kamp zijn ingediend. Er is nader onderzoek nodig om te kijken of het gasbesluit rechtmatig is. Dat kan niet met een spoedprocedure.

De hoogste bestuursrechter tikte minister Kamp in november 2015 al wel eens op de vingers. Toen vond de Raad van State dat de gevolgen van de gaswinning te groot waren en daarom moest Kamp de gaskraan verder dichtdraaien. Sinds die tijd zijn er niet meer en zwaardere bevingen gekomen.