Man in de boeien na mishandeling en wapenbezit

De politie kreeg eind van de middag een melding dat er aan de Damsport in Groningen een ruzie gaande was. Hierbij was een 18-jarige mishandeld door de 23-jarige Groninger.

Toen agenten ter plaatse kwamen was de verdachte inmiddels er vandoor gegaan. Na onderzoek bleek dat de verdachte zich bevond in een woning in de Korreweg.

Omdat de politie informatie had dat de man mogelijk in het bezit was van een vuurwapen is de verdachte aangehouden voor de Ondersteuningsgroep, die wordt ingezet als een verdachte een mogelijk gevaar vormt.

Gasalarmpistool

Na de aanhouding is er in de woning een zakje met wit poeder gevonden en 97 knalpatronen. In de auto van de verdachte troffen agenten een gasalarmpistool met twee houders aan.

Alle aangetroffen goederen en de auto zijn in beslag genomen en zullen worden onderzocht. De verdachte is overgebracht naar politiebureau en wordt donderdag verhoord.