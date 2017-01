Fruitschaal van David Bowie te zien in Groninger Museum

Het Groninger Museum kocht het werk Courtoise Manière van kunstenaar Nathalie du Pasquier in november vorig jaar aan tijdens een veiling van kunstwerken uit de privécollectie van David Bowie.

Bowie overleed begin vorig jaar aan kanker. Op dat moment vond in het Groninger Museum de tentoonstelling ‘David Bowie is’ plaats. Die tentoonstelling trok extra veel bezoek na het overlijden van de popster.

Memphis

David Bowie had zichzelf volgens het museum tot een totaalkunstwerk ontwikkeld: met muziek, teksten, uiterlijk, mode, dans en video. Na zijn overlijden kwam nog een nieuw aspect aan het licht: Bowie was een gepassioneerd verzamelaar van Memphis design uit de jaren tachtig.

Deze schaal is onderdeel van de reeks Objects for the electronic age, die Du Pasquier samen met haar echtgenoot George James Sowden bedacht in 1983. De reeks werd in 1985 voor het eerst getoond in het Groninger Museum, toen museumdirecteur Frans Haks zich begon te interesseren voor radicaal Italiaans design.

‘Passend dat de schaal weer terug is’

De interesse van Haks leidde niet alleen tot tentoonstellingen, maar ook tot het ontwerp van he nieuwe postmodernistische museumgebouw. De fruitschaal van Du Pasquier vormt daar een schakel in. “Het is daarom passend dat deze nu terug is in het Groninger Museum, dankzij David Bowie en de smaak die hij met het museum deelde”, aldus het museum.