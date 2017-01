Maduro en Van der Laan komen niet voor in plannen Faber

Faber heeft de beide spelers niet opgenomen in zijn selectie voor twee oefenwedstrijden. Het tweetal krijgt de kans zich te oriënteren op eventuele nieuwe werkgevers.

Als Maduro of Van der Laan deze winter geen transfer maken, kunnen ze blijven meetrainen met het eerste elftal. In de wedstrijdselectie is echter hoe dan ook geen plek meer voor het tweetal, zo geeft Faber aan.

Maduro

18-voudig international Hedwiges Maduro kwam in 2015 over van het Griekse PAOK Saloniki. Hij kwam tot 26 wedstrijden in de Groningse hoofdmacht, waarin hij drie keer tot scoren kwam.

Van der Laan

Martijn van der Laan is een product van de jeugdopleiding van FC Groningen. De in Hoogezand geboren verdediger speelde de afgelopen jaren voor Veendam en Cambuur, voordat hij in 2014 terugkeerde in Groningen.