Groningen roept Stadjers op 100 procent afvalvrij te leven

Het project 100-100-100 is al in meerdere Nederlandse gemeenten succesvol uitgevoerd. Groningen gaat in februari van dit jaar van start.

In 100 dagen proberen de deelnemers zo weinig mogelijk afval te produceren. Het afval dat wel ontstaat, moet zo goed mogelijk gescheiden worden zodat er zo weinig mogelijk restafval, vuilnis dat niet kan worden hergebruikt, overblijft.

Een gemiddeld huishouden in Nederland gooit wekelijks 9 kilo restafval weg. Groningen gaat het om 8 kilo per huishouden. Bij gemeenten die eerder aan dit project meededen, lukte het bewoners om dit in 100 dagen terug te brengen naar zo’n 1,5 kilo per week.