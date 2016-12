Nabestaanden blij met sluiting gevaarlijke overgang

Bij de onbeveiligde overgang vond in november ook een treinongeval plaats, waarbij achttien inzittenden gewond raakten. ProRail maakte vrijdag bekend dat de noodweg eerder klaar is dan verwacht en dat daardoor de onbeveiligde spoorwegovergang nu al dicht kan.

"De nabestaanden zijn erg opgelucht door deze ontwikkeling", zegt hun advocaat Arvin Kolder. "Ongevallen zoals in het het verleden aan de Voslaan kunnen daar nu niet meer plaatsvinden."

De nabestaanden hadden eerder al een kort geding aangespannen om de noodweg snel klaar te hebben. Nog voordat dit kort geding plaatsvond, kwam ProRail tot een akkoord en werd er ook vaart gezet achter de bouw van de weg. "Ze hebben met man en macht gewerkt om het zo snel mogelijk klaar te krijgen", aldus advocaat Kolder. "In mijn ogen wilde ProRail nu zelf ook het zekere voor het onzekere."

ProRail moest eerst nog tot een akkoord komen met de eigenaar van de grond voor de aanleg van de weg. Toen dat akkoord er eindelijk was, kon in december worden begonnen met de aanleg van de noodweg.



Aanvankelijk dacht de spoorbeheerder dat het beton zes weken nodig had om goed uit te harden. Door het warme weer is het beton echter "in recordtempo gedroogd". De noodweg kan daardoor veel sneller open dan verwacht.