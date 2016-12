Kinderfeest My First Festival in De Oosterpoort

Naast allerlei creatieve doe-dingen zijn er die dag optredens van onder meer Gers Pardoel, Saartje en Lucky Fonz III.

Daarnaast wordt de theatervoorstelling GRRRROENTEN opgevoerd en zijn er workshops waarbij kinderen onder meer zelf muziek, knutselwerkjes en knuffels of een eigen festivaltentje kunnen maken.

My First Festival is in Utrecht al jaren een succes. Daar is het kinderfestival jaarlijks uitverkocht.

Kaarten voor de eerste Groningse editie, die donderdag om 10.30 uur begint, zijn te verkrijgbaar aan de kassa van De Oosterpoort of via internet.