Aardbeving van 2.4 bij Zuidlaren

Volgens het KNMI vond de beving plaats rond half vier.

Het is samen met de aardbeving in Froombosch in februari de zwaarste beving van dit jaar. Voor de provincie Drenthe was het al helemaal een stevige beving. De laatste jaren maakte de provincie niet zo’n stevige schok mee als nu.

Volgens ooggetuigen was er een harde knal bij de aardbeving. Er is nog niets bekend over eventuele schade. Ook is nog niet helemaal duidelijk of de beving is veroorzaakt door de gasbel onder Slochteren of een andere nabijgelegen gasveld.

De beving vond toevallig plaats toen Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, in z’n kantoor een perspraatje hield.