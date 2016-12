Zieke kinderen naar Duitsland door overvolle IC’s

Het UMCG is het enige noordelijke ziekenhuis met een kinder-IC. De zestien bedden op deze IC zijn vanwege het RS-virus continu bezet, zo meldt RTV Noord.

Het RS-virus steekt elk jaar de kop op, maar dit seizoen zijn de ziekteverschijnselen erger dan voorgaande jaren. RS is een verkoudheidsvirus dat voor baby’tjes levensbedreigend kan zijn.



Volgens kinderarts Eduard Verhagen kan een deel van de zieke kinderen worden opgenomen in bijvoorbeeld het Martini Ziekenhuis. Kinderen die zo ziek zijn dat beademing noodzakelijk is, moeten naar een intensive care. Tot nu toe is het een paar keer gebeurd dat patiëntjes vanuit Groningen naar Oldenburg moesten, omdat daar ook een IC is, aldus Verhagen tegenover RTV Noord.

Operaties uitgesteld

Omdat de kinder-IC in het UMCG helemaal vol ligt, zijn al een aantal operaties uitgesteld. Omdat sommige kinderen na hun operatie opgenomen moeten worden op de IC, is het onverantwoord de operaties door te laten gaan, zegt de kinderarts.



De verwachting is dat de epidemie begin volgend jaar voorbij is. De operaties kunnen dan alsnog worden uitgevoerd. Er zijn in het UMCG nog geen kinderen overleden aan het virus.