Oud-gedeputeerde Moorlag negende op kieslijst PvdA

Moorlag was tot 2015 gedeputeerde in Groningen. Hij had onder andere de portefeuilles ruimtelijke ordening en financiën.

De inwoner van Winsum werd ooit bekend als regiobestuurder bij vakbond AbvaKabo FNV. Nadat de PvdA de provinciale verkiezingen verloor, moest Moorlag z’n baan als gedeputeerde neerleggen. Nu werkt hij als directeur van het Drentse werkvoorzieningsschap Alescon.

Het is nog niet bekend of Stadjer Tjeerd van Dekken weer op een verkiesbare plaats komt te staan. Alleen de top-10 van de kieslijst is bekend gemaakt. De hele conceptlijst wordt donderdag gepubliceerd.

De kieslijst wordt aangevoerd door Lodewijk Asscher, gevolgd door Khadija Arib en FNV-bestuurder Gijs van Dijk. Sharon Dijksma en Jeroen Dijsselbloem staan op de plekken vier en vijf. Kamerlid Jan Vos, die zich namens de PvdA bezighield met de gaswinning, stopt als Kamerlid.