Als de gaswinning niet wordt meegenomen in de berekeningen, laat de provincie een groei zien van 1,5 procent.



In het aardbevingsgebied was de krimp nog groter: 8 procent. In de regio Delfzijl is volgens het CBS een krimp van 0,3 procent.



De totale economie van Nederland groeide in 2015 met 2 procent. De economie in Noord-Holland groeide met 2,8 procent het hardst.