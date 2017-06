EU en IMF bereiken akkoord over Griekenland

Dat zijn de ministers van Financiën van de eurolanden (de Eurogroep) donderdag in Luxemburg overeengekomen.

Dit gebeurde nadat directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) deelname van het IMF aan het Griekse steunprogramma had beloofd, op voorwaarde dat de Griekse regering schuldverlichting krijgt. Het IMF meent dat de schuld voor het land onhoudbaar is.

Financiële deelname van het IMF aan het lopende, derde steunprogramma voor Griekenland is altijd een wens van Duitsland en Nederland geweest. In de eerdere twee programma's zat het IMF er wel bij, nu helpt het fonds alleen met technische zaken.

2 miljard dollar

Lagarde overweegt nu een bedrag van 2 miljard dollar (ongeveer 1,8 miljard euro) opzij te zetten, maar dat geld wil het IMF pas uitkeren als Griekenland, de EU en het IMF concreet hebben vastgelegd hoe die schuld moet worden geherstructureerd.

Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem zei na afloop dat ''een belangrijke stap vooruit is gezet". "We gaan nu het laatste jaar van het programma in. We gaan een exit-strategie voorbereiden zodat Griekenland volgend jaar weer op eigen benen kan staan."

Vertrouwen

Het land moet dan zijn huishoudboekje op orde hebben en genoeg vertrouwen bij de investeerders hebben om tegen normale tarieven op de financiële markten te kunnen lenen.

In het derde steunprogramma, dat in de zomer van 2015 begon en in de tweede helft van 2018 afloopt, is maximaal 86 miljard euro aan gunstige leningen voor Griekenland beschikbaar. Naar verwachting wordt dit bij lange na niet gehaald.