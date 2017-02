'Eurogroep en Griekenland hervatten onderhandelingen'

Dit zou volgende week al moeten gebeuren en bovendien snel worden afgerond, heeft een vertegenwoordiger van de Griekse overheid tegen persbureau Reuters gezegd.

Griekenland zou hebben ingestemd met verdere hervormingen. De maatregelen zijn onder meer nodig om het overheidstekort verder terug te dringen,

Vorige week zei de voorzitter van de Eurogroep, minister Jeroen Dijsselbloem (Financïen), dat er deze week nog geen besluit zou worden genomen over de volgende stap bij de financiële steun aan Griekenland.

Beoordelingsteams

De instellingen die nagaan of Griekenland voldoende hervormingen doorvoert kunnen snel weer teams naar Athene sturen.

Die verwachting sprak de Duitse minister Wolfgang Schäuble (Financiën) maandag uit voorafgaand aan overleg met zijn collega's uit de eurolanden. Ook andere ministers zeiden het hier hoog tijd voor te vinden.

Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem was iets voorzichtiger. ''We gaan straks kijken of het zover is.''

Een positief oordeel van deze teams van IMF, Europese Commissie en Europese Centrale Bank over de Griekse hervormingen is een voorwaarde voor een nieuw leningdeel aan de Grieken. Die hebben niet acuut geld nodig, maar het is volgens Dijsselbloem uit oogpunt van vertrouwen nu wel zaak de beoordelingsteams van de geldschieters snel terug naar Athene te krijgen.

Dijsselbloem wees op de complexe belasting- en pensioen- en arbeidsmarkthervormingen die de Grieken tegelijkertijd moeten doorvoeren. ''Dat is hard werken. Dus laten we realistisch zijn.''