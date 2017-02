Bankaandelen lager na uitspraken Dijsselbloem over steun aan Griekenland

De Nederlandse minister van Financiën herhaalde in de Tweede Kamer zijn standpunt dat Nederland zonder betrokkenheid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geen financiële steun meer geeft aan Griekenland.

In Amsterdam was ING rond 16.00 uur de grootste verliezer, met een min van dik 3 procent. Ook ABN Amro en de verzekeraars Aegon en NN verloren terrein. In Parijs waren Credit Agricole en BNP Paribas de grootste verliezers en in Londen gingen RBS en vooral Barclays ook omlaag.

''De meerderheid in het parlement is heel duidelijk. Als het IMF niet meedoet of zich terugtrekt dan is de steun voor het programma weg", zei Dijsselbloem.

Het IMF zette maandag vraagtekens bij de zware eisen die aan Griekenland worden gesteld in ruil voor financiële steun en pleitte voor kwijtschelding van schulden.