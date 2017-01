IMF voorspelt ‘explosieve staatsschuld’ voor Griekenland

Die conclusie trekt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een vertrouwelijk rapport dat in handen is van de Britse zakenkrant Financial Times.

"Zelfs met de ambitieuze plannen die er nu zijn, komt Griekenland niet van het schuldenprobleem af", staat in het rapport. Volgens het IMF kan alleen "substantiële schuldverlichting" uitkomst bieden om een duurzame toekomst te garanderen.

In het rapport wordt berekend dat de schuldenlast van Griekenland 170 procent van het bruto binnenlands product zal zijn in 2020. In 2022 wordt gerekend op 164 procent. Daarna zal de groei van de schuld volgens het IMF "explosief worden" en op 275 procent van het bbp uitkomen in 2060.

Het rapport dient ter voorbereiding van een interne vergadering bij het IMF die begin februari gepland staat. Het fonds overlegt dan over een eventuele bijdrage aan nieuwe Europese steun voor Griekenland. Het IMF is voorstander van schuldenverlichting door kwijtschelding, maar de Europese Unie gaat daar tot nu toe niet in mee.

Het IMF wil niet reageren op de uitgelekte informatie.