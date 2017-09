Verband gevonden tussen slapeloosheid en mentale gezondheid

Dat schrijven onderzoekers van het Sleep and Circadian Neuroscience Institute van de Universiteit van Oxford in The Lancet. Een verstoorde nachtrust zou volgens de wetenschappers een van de grootste redenen achter paranoia, hallucinaties en andere mentale problemen zijn bij jongvolwassenen met een gemiddelde leeftijd van 25 jaar.

Tijdens het onderzoek onder 3.755 studenten in het Verenigd Koninkrijk probeerden de onderzoekers de slaap van de deelnemers te verbeteren en zo te onderzoeken of dit effect op mentale gezondheid had. De studenten werden in twee groepen verdeeld, waarvan de ene helft gedragstherapie tegen slapeloosheid kreeg. De andere helft kreeg een standaardbehandeling.

De gedragstherapie werd in zes online sessies van twintig minuten aan de studenten aangeboden. Gedragstherapie is een actieve therapie om anders tegen gedrag en situaties aan te leren kijken. Tijdens de sessies leerden de deelnemers van een virtuele slaapexpert om slapen met een bed te associëren.

Ook werden de deelnemers gestimuleerd om voor het slapen over hun dag na te denken en hun slaapomgeving te optimaliseren. Daarbij werd de deelnemers gevraagd om dagelijks bij te houden in hoeverre zij het advies hadden opgevolgd. Vervolgens werd aan alle deelnemers over een periode van 22 weken gevraagd om verschillende vragenlijsten in te vullen.

Functioneren

Studenten die gedragstherapie hadden gekregen vertoonden een afname in de slapeloosheid. Ook was er een lichte afname in het aantal hallucinaties en paranoïde gedachtes. Ook zouden zij volgens de onderzoekers minder last hebben van depressie, angst, nachtmerries en ook zouden zij beter functioneren in hun dagelijkse bezigheden.

"Slaapproblemen zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen met mentale problemen. Eerder werd gedacht dat slapeloosheid een symptoom was en niet de oorzaak van deze psychische problemen. De uitkomst van dit onderzoek laat zien dat slapeloosheid zomaar de oorzaak van een mindere mentale gezondheid zou kunnen zijn", zegt hoofdonderzoeker Daniel Freeman. "Een goede nachtrust kan veel verschil maken."