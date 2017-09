'90 gram volkoren producten per dag verkleint kans op darmkanker'

Dat maakt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds donderdag bekend in een nieuw rapport.

Volgens experts biedt geen enkele levensstijl garantie tegen kanker, maar wel kunnen gezonde voeding en leefstijl een rol spelen bij de preventie ervan.

Voor het onderzoek is al het beschikbare bewijs wereldwijd naar voeding, gewicht en lichaamsbeweging in relatie tot het risico op darmkanker geanalyseerd. Onderzoekers hebben hiervoor bevindingen uit 99 studies bij elkaar gebracht. In het onderzoek ging het om gegevens van in totaal 29 miljoen mensen waarvan een kwart miljoen mensen bij wie darmkanker werd vastgesteld.

Beweging

Daaruit blijkt dat drie porties volkorenproducten per dag (90 gram) het risico op de ziekte met 17 procent kan verlagen. Ook beweging, in elke vorm, zou de kans op de ziekte verkleinen.

Het risico wordt juist verhoogd door bewerkt vlees (ham, salami) en meer dan 500 gram rood vlees per week (rund en varken). Ook twee of meer glazen alcohol per dag en overgewicht verhogen het risico op darmkanker.

"Darmkanker is een van de meest voorkomende soorten kanker wereldwijd. Het nieuwe rapport laat zien dat mensen veel kunnen doen om hun risico op darmkanker aanzienlijk te verlagen. De bevindingen zijn duidelijk: voeding en leefstijl spelen een grote rol bij darmkanker", zegt Edward L. Giovanucci, prof. Voeding en Epidemiologie bij de Harvard TH Chan School of Public Health.