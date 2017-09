Kankerweefsel wordt dankzij nieuwe uitvinding snel opgespoord

Binnen tien seconden kan het apparaatje, dat eruitziet als een pen, een diagnose geven. Zo weten chirurgen welk weefsel zij moeten weghalen en wat er behouden moet blijven. Dat schrijft De Volkskrant donderdag op basis van het wetenschappelijk tijdschrift Science Translational Medicine woensdag.

Deze technologie kan ervoor zorgen dat al het ongezonde weefsel wordt verwijderd, wat de prognose en overlevingskansen verbetert. Ook verkleint het de kans dat er gezond weefsel wordt weggehaald, wat bijvoorbeeld weleens het geval is bij borstkankeroperaties. De patiënten lopen daardoor kans op pijn en zenuwbeschadiging.

De huidige methode die wordt gebruikt, genaamd Frozen Section Analysis, is niet altijd even accuraat. Het duurt vaak meer dan dertig minuten voordat een monster van weefsel kan worden geanalyseerd, wat onder meer de kans op infecties vergroot.

Accuraat

In tests, waarbij er weefsel is verwijderd bij 253 kankerpatiënten, slaagde de MasSpec Pen erin om binnen tien seconden met een diagnose te komen en dit resultaat was accuraat in 96 procent van de gevallen. Ook kon het hulpmiddel kanker ontdekken in gebieden waar zich zowel gezond- als kankerweefsel bevond.

In 2018 zal de MasSpec Pen verder worden getest tijdens oncologische operaties. Volgens de onderzoekers die betrokken waren bij het project worden operaties dankzij de uitvinding meer accuraat, veiliger en verlopen ze sneller.