Anti-rookbeleid heeft positiever effect op gezondheid kinderen dan gedacht

Dat zou blijken uit een onderzoek dat woensdag in The Lancet wordt gepubliceerd. Ook het aantal te vroeg geboren baby's zou door het verbannen van de sigaret uit de horeca en op het werk met bijna vier procent verminderen. Bovendien daalt het aantal kinderen met zware astma-aanvallen met 10 procent, schrijven de wetenschappers.

Tijdens het onderzoek van het Erasmus MC en de universiteit van Edingburgh werden 41 studies uit Noord-Amerika, Europa en China geanalyseerd. Ook werd gebruik gemaakt van eerder geschreven artikelen en citaten over het rookbeleid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het effect daarvan op kinderen.

In totaal werden 57 miljoen geboorten en 2,7 miljoen ziekenhuisopnames geanalyseerd. Daarbij werd vooral gelet of de gezondheid van kinderen verbeterde nadat de overheid maatregelen had ingevoerd als rookvrije plekken en accijnsverhogingen. De onderzoekers hielden rekening met andere factoren die de gezondheid van een kind kunnen beinvloeden, zoals de leeftijd van de moeder en de afkomst.

Gezondheidsrisico's

Kinderen die na de geboorte met een ouder meeroken hebben het grootste risico op een ernstige luchtweginfectie. Maar ook wanneer het kind tijdens de zwangerschap rook via de moeder of haar partner binnenkrijgt kan de ongeboren baby schade aan de luchtwegen oplopen, zeggen de onderzoekers. Daarnaast hebben kinderen van moeders die tijdens hun zwangerschap roken een hoger risico op vroeggeboorte en een lager geboortegewicht met nadelige gezondheidsrisico’s op latere leeftijd tot gevolg.

"Onze studie toont aan dat het rookvrijbeleid wereldwijd effect heeft en dat een goede aanpak veel leed bespaart", zegt Jasper Been, onderzoeker en kinderarts van het Erasmus MC. "Ook in Nederland worden jaarlijks rond de 8.000 kinderen opgenomen met ernstige luchtweginfecties zoals een longontsteking of bronchitis. Hoewel de Nederlandse wetgeving minder streng is dan in veel andere landen, is dus ook hier veel gezondheidswinst mogelijk. Het is belangrijk dat maatregelen waarvan het effect bewezen is versneld worden ingevoerd, zoals rookvrije omgevingen en het verhogen van de accijns op tabak."

"De invloed van andere maatregelen op de gezondheid, zoals het verminderen van de prijsverschillen tussen sigarettenmerken, is op dit moment onderwerp van verder onderzoek.”