Amsterdam bant reclame ongezonde voeding voor kinderen uit metrostations

De gemeente Amsterdam werkt voor het verbod samen met Alliantie Stop Kindermarketing. Het past in het plan evenementen, gesubsidieerde activiteiten en gemeentelijke locaties aan te pakken.

Het contract met de adverteerders geldt voor de 58 metrostations van Amsterdam, inclusief de nieuwe stations van de Noord-Zuid-lijn.

"Vroeger zagen we overal reclame voor sigaretten. Nu vinden we het normaal dat we kinderen daar niet meer aan blootstellen. Met ongezonde voeding moet het ook die kant op gaan", zegt wethouder Eric van der Burg tegen AT5.

Reclames van snacks in samenwerking met bijvoorbeeld tekenfilms als Dora the Explorer wordt steeds meer in de ban gedaan in de strijd tegen kinderobesitas. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) wil een einde maken aan dergelijke kinderreclames.