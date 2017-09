LUMC krijgt subsidie van 1,7 miljoen euro voor testen ebola-vaccin

Het gaat om een Canadees vaccin dat met succes is ingezet tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika in 2014 en 2015, aldus het LUMC. De komende vijf jaar wordt met meer dan tien partners aan het onderzoek gewerkt.

"We gaan uitzoeken hoe de afweerreactie die het ebola-vaccin op gang brengt precies in elkaar zit", zegt Tom Ottenhoff, hoogleraar Infectieziekten in het LUMC. "Komen er bijvoorbeeld extra afweercellen bij, van welk type zijn deze en wat voor stoffen maken zij aan?"

Verder wordt onder meer onderzocht wat de meest optimale dosis is van het vaccin, hoelang het bescherming biedt en of het veilig is voor kinderen.

Voor het onderzoek zijn al een paar honderd vrijwilligers gevaccineerd. Bij hen is ook bloed afgenomen. "De afweerreactie van verschillende mensen loopt erg uiteen", zegt Mariëlle Haks, onderzoeker op de afdeling Infectieziekten.