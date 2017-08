'Verband tussen pesticidengebruik en geboorteafwijkingen'

Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De onderzoekers bekeken gegevens van ongeveer een half miljoen geboren kinderen tussen de jaren 1997 en 2011. De baby's werden geboren in de San Joaquin Vallei in Californië, een gebied van ongeveer 500 bij 100 kilometer, waar intensieve landbouw plaatsvindt.

De gegevens van de geboren kinderen werden gecombineerd met informatie over de pesticiden. Hieruit leek inderdaad een verband op te merken tussen de hoeveelheid gebruikte pesticiden en het aantal geboorteproblemen (waaronder een ondergewicht bij de geboorte en een vroegtijdige geboorte).

4.200 kilo

De 5 procent van de zwangere vrouwen die het meest in aanraking kwam met pesticiden – zij werden gedurende hun zwangerschap blootgesteld aan 4.200 kilo binnen een straal van 2,6 vierkante kilometer - kregen het vaakst een geboorteprobleem.

5,8 procent van alle kinderen in totaal had een geboorte-afwijking. Bij baby’s geboren in gebieden waar veel gifstoffen in de landbouw werden gebruikt, was dit aantal 6,4 procent. Moeders uit deze gebieden hebben daarom 9 procent meer kans op een kind met een geboorte-afwijking. Ook waren deze kinderen gemiddeld 13 gram lichter dan baby's geboren in een gebied waar minder pesticiden werden gespoten.

De onderzoekers adviseren daarom ook om te achterhalen in welke gebieden veel pesticiden worden gebruikt. Het is dan zaak om veelvuldig gebruik van de gifstof te voorkomen in gebieden waar veel mensen wonen.