Zorginstituut adviseert NIP-test niet op te nemen in basispakket

Dat schrijft de Volkskrant woensdag. De NIP-test hoort volgens het Zorginstituut niet thuis in de basisverzekering en zou alleen door de verzekering vergoed moeten worden op medische gronden.

De Niet Invasieve Prenatale Test (NIP) kan afwijkingen aantonen aan het ongeboren kind, zoals de syndromen van Down, Edwards en Patau. De test is sinds 1 april beschikbaar voor alle zwangere vrouwen, die de bloedtest in het ziekenhuis kunnen laten verrichten.

Daarvoor konden alleen vrouwen bij wie uit de combinatietest een verhoogde kans op Down was gekomen, de bloedtest laten doen. Dankzij subsidie, er is tot 2020 jaarlijks 26 miljoen euro uitgetrokken, kunnen zwangere vrouwen de test voor 175 euro laten afnemen.

Het Zorginstituut Nederland stelt dat de NIP-test alleen zou moeten worden vergoed als er een medische noodzaak voor is. Een nieuw kabinet moet uiterlijk over twee jaar besluiten of de regeling afloopt, wordt verlengd of dat de test in de basisverzekering komt.

Eerder dit jaar spande het Belgisch bedrijf Gendia een kort geding aan omdat de subsidieregeling in strijd zou zijn met de Europese regelgeving. Het bedrijf dat deze test ook aan Nederlandse zwangere vrouwen aanbiedt vraagt voor de test 590 euro en komt niet in aanmerking voor de subsidie. Die aanklacht werd afgewezen.