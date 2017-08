'Risico op beroerte flink lager bij mannen die op latere leeftijd meer bewegen'

Volgens Noorse wetenschappers kunnen mannen die weinig bewegen de 'gezondheid van hun hart' binnen zeven jaar enorm verbeteren.

Onderzoekers aan de universiteit van Oslo keken naar de fitheid van 1.400 mannen die aan het begin van het onderzoek in de veertig of vijftig waren. De meesten gingen minder bewegen naarmate ze ouder werden, maar een op de drie werd actiever.

Bij het vergelijken van de meest actieve mannen met de minst actieve mannen bleek dat de eerste groep 56 procent minder kans had dan de tweede groep op het krijgen van een beroerte later in het leven.

In totaal kreeg een op de acht deelnemers aan het onderzoek een beroerte in de 28 jaren dat ze werden gevolgd.

Volhouden

Uit dit onderzoek kan mogelijk worden geconcludeerd dat het nooit te laat is om te beginnen met meer bewegen. "De mannen die veel meer gingen bewegen, waren daarvoor helemaal niet fit", zei Erik Prestgaard van de universiteit van Oslo volgens The Telegraph tijdens een congres in Barcelona.

Het is echter wel belangrijk om het bewegen vol te houden. "Als je op je 50e in goede vorm bent, kun je niet blijven teren op de goede jaren die je achter de rug hebt."

De mannen die fitter werden, gingen onder meer regelmatig wandelen en fietsen. "Het waren echt geen marathonrenners."