'Stabiliteit tijdens afvallen zou meest effectief zijn op lange termijn'

Dat blijkt uit onderzoek van de Drexel Universiteit dat maandag in Obesity werd gepubliceerd. "Het lijkt erop dat het ontwikkelen van een stabiel en gezond eetpatroon aan het begin van een afslankperiode van belang is voor de resultaten op de lange termijn", aldus onderzoeker Emily Feig.

Tijdens het onderzoek werden 183 mensen, waarvan de meeste vrouwen, twee jaar lang gevolgd. De deelnemers kregen begeleiding in hun maaltijdkeuze en moesten persoonlijke doelen opstellen. Zo moesten ze bijhouden hoe ze zich voelden, werden het aantal calorieën bijgehouden en moesten zij meer aan lichaamsbeweging doen. Ook volgden de deelnemers wekelijkse groepssessies waarbij ze werden gewogen. Ook werd hen gevraagd of ze last hadden van eetbuien bij bepaalde emoties en of zij zichzelf in staat achtten om voedselinname te reguleren.

Wanneer mensen per week een verschillende hoeveelheid gewicht verloren, hadden zij na een periode van een of twee jaar slechtere resultaten dan mensen die per week een gelijke hoeveelheid gewicht verloren. Volgens de onderzoekers is het opvallend dat mensen die minder emotioneel eten, minder eetbuien hebben en minder vertrouwen hadden in hun eigen doorzettingsvermogen een hogere variabiliteit hadden in het aantal kilo dat zij afvielen. Ook verloor deze groep mensen minder gewicht over de gehele periode.

Plannen

Feig raadt op basis van de onderzoeksresultaten aan om het eten vrijwel gelijk te houden. "Daarbij kan het helpen om maaltijden vooruit te plannen en de maaltijden voor de rest van de week al op zondag te bereiken. Ook kan het helpen om minder in restaurants te eten, omdat hier vaak impulsieve beslissingen worden gemaakt", aldus Feig. "Door een gezonde levensstijl aan te leren met een gezond en vast voedingspatroon kunnen patienten op een stabielere manier afvallen."

In vervolgonderzoek zal moeten blijken waarom sommige mensen meer variabiliteit hebben in gewichtsverlies dan anderen. "Het kan zijn dat mensen moeite hebben met het volgen van een goed dieet- en lichaamsbewegingsprogramma. Maar het kan ook genetisch bepaald zijn of mensen op een stabiele manier afvallen, ongeacht of zij zich strikt aan het dieet houden", aldus Feig.